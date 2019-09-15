Son Dakika Haberleri: Otobüs küle döndü: Ölümden son anda kurtuldular
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Otobüs küle döndü: Ölümden son anda kurtuldular

35 dakika önce

Aksaray'da 31 yolcunun bulunduğu otobüste çıkan yangında yolcular ölümden dönerken, otobüs yanarak kül oldu.

Otobüs küle döndü: Ölümden son anda kurtuldular, System.String[]

Aksaray'da 31 yolcunun bulunduğu otobüste çıkan yangında yolcular ölümden dönerken, otobüs yanarak kül oldu.

Yangın, 02.30 sıralarında Sultanhanı ilçesi yakınlarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Manisa'dan Van'a giden 46 LK 297 plakalı yolcu otobüsü Sultanhanı ilçesinde bilinmeyen bir nedenden motor kısmında yangın çıktı. Aracın arkasındaki motor kısmından duman çıktığını fark eden sürücü Metin Y., otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti. Otobüste bulunan 31 yolcu ve 3 personel kendilerini dışarıya attı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 45 dakika süren çalışma sonucu otobüsteki yangın söndürüldü. Yangın sonrası otobüs kullanılmaz hale geldi. Karayolu bir süre trafiğe kapalı kalırken, yolcular başka bir otobüse bindirilerek yollarına devam etti. Otobüsün Manisa'dan Van'a gittiği öğrenildi.

(Hüseyin Tosun/İHA)

Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:10 Kaynak: İHA
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