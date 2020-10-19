Otobüs şoförü direksiyon başında video çekti - Son Dakika

Otobüs şoförü direksiyon başında video çekti
19.10.2020 13:44
GAZİANTEP'te, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsü şoförü, seyir halindeyken cep telefonu ile video çekti.
GAZİANTEP'te, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsü şoförü, seyir halindeyken cep telefonu ile video çekti. Sürücünün yolcuların hayatını tehlikeye attığı anlar bir yolcu tarafından kameraya alındı.
Savcılı Mahallesi'nde yolcu taşıyan bir halk otobüsünün şoförü seyir halindeyken çalan müzik eşliğinde cep telefonu ile video çekti. Otobüsün ön koltuklarında oturanlar tarafından fark edilen anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kural ihlali yapan şoförün uzun süre tek eliyle direksiyonu tuttuğu, diğer eliyle ise telefonunda video çektiği görülüyor.
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