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Otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı

21.02.2022 15:13
Otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de biletsiz yolcuları almak istemeyen otobüs şoförünü 3 bıçak darbesiyle yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de biletsiz yolcuları almak istemeyen otobüs şoförünü 3 bıçak darbesiyle yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muttalip Mahallesi'nde meydana gelen olayda, biletsiz binmek isteyen iki kadın yolcuya otobüs şoförü Barış Odabaşı engel oldu. Kadınların yaptığı telefon görüşmesi sonrası durağa gelen şüpheli Gökhan P., otobüs şoförü Barış Odabaşı ile önce tartıştı daha sonra yumruklarla saldırdı. Kavganın büyümesiyle bıçağına davranan Gökhan P., Barış Odabaşı'yı ikisi bacağından birisi karnından olmak üzere 3 yerinden yaraladı. Durağa geldiği arabayla olay yerinden kaçan Gökhan P., daha sonra polise teslim oldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan otobüs şoförü Barış Odabaşı'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli Gökhan P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Kasten yaralama' suçundan hakim karşısına çıkarılan Gökhan P.'nin, tutuklu yargılanmasına karar verildi. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Gökhan P., cezaevine götürüldü. - ESKİŞEHİR

Otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı

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Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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