Son Dakika Haberleri: Otobüste Fenalaşan Yolcuyu Acil Servise Götürdü

Otobüste Fenalaşan Yolcuyu Acil Servise Götürdü

49 dakika önce

NİĞDE'de özel halk otobüs şoförü Hamza Özkaynak (46), fenalaşan yolcusunu Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü.

Otobüste Fenalaşan Yolcuyu Acil Servise Götürdü, System.String[]
NİĞDE'de özel halk otobüs şoförü Hamza Özkaynak (46), fenalaşan yolcusunu Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma  Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü.

Niğde Özel Halk Otobüsleri taşıyıcı kooperatifinde 53 numaralı halk otobüsüne binen kadın, şoför Hamza Özkaynak'ın arkasındaki koltuğa oturdu. Bir süre sonra fenalaşan kadın koltuğa yığıldı.  İsmi açıklanmayan kadın yolcunun fenalaştığını fark eden sürücü, hiç beklemeden aracını güzergahını değiştirdi ve Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne gitti. Kadın yolcu, sağlık görevlileri yaptığı ilk müdahalesi sonrası tedavi altına alındı. Bu anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

- Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:22 Kaynak: DHA

Ömer Halisdemir, Niğde, Güncel
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