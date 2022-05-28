OTOBÜSTE FENALAŞAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ - Son Dakika
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OTOBÜSTE FENALAŞAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ

28.05.2022 16:11

DİYARBAKIR'da, Büyükşehir Belediyesi otobüsüne bindikten kısa süre sonra göğüs ağrısı ve nefes darlığı başlayan Mehmet B.'yi (66) fark eden şoför, sağlık görevlilerini aradıktan sonra hastaneye götürdü.

DİYARBAKIR'da, Büyükşehir Belediyesi otobüsüne bindikten kısa süre sonra göğüs ağrısı ve nefes darlığı başlayan Mehmet B.'yi (66) fark eden şoför, sağlık görevlilerini aradıktan sonra hastaneye götürdü. Yolcunun otobüsten sedyeye alındığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Dağkapı semtinden Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsüne binen Mehmet B., göğsünü tutarak nefes darlığı yaşadığını belirtti. İsmi öğrenilmeyen otobüs şoförü ise yolcuyu fark edince hemen sağlık ekiplerini aradı. Telefonla görüşmesini sürdüren otobüs şoförü, güzergahından da çıkarak Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'nin acil servisine gideceğini belirtti. Sağlık ekiplerinin yönlendirmesiyle otobüsle gelecek hasta için sedye hazırlandı. Acil girişine gelen ve içinde yolcuların olduğu otobüsten indirilen Mehmet B., sedye alınarak, acile götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Mehmet B.'nin hastaneye getirilme anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

OTOBÜSTE FENALAŞAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ
OTOBÜSTE FENALAŞAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ
OTOBÜSTE FENALAŞAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ
OTOBÜSTE FENALAŞAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ

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Kaynak: DHA

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