Otobüste kalbi duran yolcuyu, şoför zamanla yarışarak hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

Dün Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 14 numaralı Gar Meydanı-Yazlık hattı otobüsü seyir halindeyken arka bölümde oturan Hakkı Kösedağ (60) kalp krizi geçirdi. Hastanın titrediğini fark eden diğer yolcular durumu araç şoförüne bildirdi.

YOLUNU DEĞİŞTİRİP ACİLE GİTTİ

Otobüs şoförü Recep Dağdelen, hastanın durumunun acil olduğunu fark edince güzergahını hastane acil servisine çevirdi. Korna basarak diğer sürücülerden öncelik isteyen şoför Dağdelen, aracı dakikalar içinde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirdi.

KURTARILDI

Hemen müdahale edilen ve hastaneye geldiği sırada kalbinin durduğu belirlenen yolcu, doktorların çabasıyla hayata döndürüldü.

PANİK ANLARI KAMERADA

Otobüste yaşananlar, araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde vatandaşların panik anları, sürücünün kornaya basarak sürücülerden öncelik istemesi ve sedyeye alınması yer aldı.