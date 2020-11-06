Otobüste 'kırmızı bileklik' paniği - Son Dakika

Otobüste 'kırmızı bileklik' paniği

-Korona virüs semptomu gösteren kadın test yaptırıp otobüse bindi, yolcular panik oldu

KARABÜK - Karabük'te bileğide kırmızı bileklik ile otobüse binen yaşlı kadın paniğe neden oldu. Hastanede korona virüs testi yaptıran yaşlı kadının hastalık semptomu gösterdiği için bileğine kırmızı bileklik takıldığı öğrenildi.

Soğuksu Mahallesi'nde oturan 64 yaşındaki Sadıka Ö. Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'nde semptom gösterdiği için korona virüs testi yaptırdı. Hastanede bir süre bekledikten sonra gönderilen yaşlı kadın evine gitmek için halk otobüsünü tercih etti. 64 yaşındaki kadının bileğinde kırmızı bilekliği fark eden yolcular durumu şoföre bildirdi. Kısa süreli paniğe neden olan yaşlı kadın 3 Nisan Nazif Topsakal Polis Merkezi önünde indirilip polise teslim edildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, yaşlı kadın ambulans ile evine götürüldü.

S.Ö'nün test sonucunun henüz belli olmadığı kırmızı bilekliğinde korona virüs semptomlarını gösterdiği için tedbir amaçlı takıldığı öğrenildi.