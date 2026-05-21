Otobüsten indi, saniyeler içinde akıntıya kapılarak gözden kayboldu

ABD’nin New York City kentinde aniden bastıran şiddetli yağış ve gök gürültülü fırtına hayatı felç etti. Özellikle Queens bölgesinde dakikalar içinde yolları göle çeviren sel suları, sadece sürücülere değil, yayalara da kabusu yaşattı. Kentte yaşanan can pazarı sürerken, bir şehir içi otobüsünde kaydedilen ve sosyal medyada viral olan görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

KAPILAR AÇILDI, SEL SULARI KADINI YUTTU

New York sokaklarında göle dönen yollarda ilerlemeye çalışan bir otobüste, pembe kıyafetli bir kadın yolcu inmek için kapıya yöneldi. Otobüsün kapılarının açılmasıyla birlikte adımını dışarı atan talihsiz kadın, caddede nehre dönen sel sularının azizliğine uğradı.

Şiddetli akıntının gücüne dayanamayarak aniden dengesini kaybeden kadın, saniyeler içinde suyun üzerinde sürüklenerek geriye doğru gözden kayboldu. Çevredeki diğer vatandaşların şaşkınlık ve korku dolu bakışları arasında akıntıya kapılan kadının o anları, otobüsün içindeki arkadaşı tarafından saniye saniye kaydedildi.

"NASIL SÜRÜKLENDİĞİNİ FARK ETMEDİM BİLE"

Arkadaşının akıntıya kapılıp gittiği anları sosyal medyada paylaşan kullanıcı, videonun üzerine "Neden böyle uçup gittiğine dair hiçbir fikrim yok, sürüklendiğini fark etmedim bile" notunu düştü. Trajikomik görüntüler kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken, şans eseri kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

NEW YORK'TA ACİL DURUM: METRO HATLARI DURDU, SEFERLER İPTAL

Yetkililer, New York genelinde birçok bölge için ani sel uyarısı yayımlarken acil durum ekiplerini su baskınlarının yaşandığı noktalara sevk etti. Şiddetli yağış nedeniyle sadece caddeler değil, metro hatları da sular altında kaldı. Birçok metro hattında seferler durdurulurken veya büyük gecikmeler yaşanırken, ana ulaşım güzergahları geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji birimleri, New York sakinlerine zorunlu olmadıkça trafiğe ve sokağa çıkmamaları konusunda hayati uyarılarda bulunmaya devam ediyor.