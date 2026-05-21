Otobüsten indi, saniyeler içinde akıntıya kapılarak gözden kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Otobüsten indi, saniyeler içinde akıntıya kapılarak gözden kayboldu

Otobüsten indi, saniyeler içinde akıntıya kapılarak gözden kayboldu
21.05.2026 21:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin New York kentini vuran şiddetli fırtına ve ani sel baskınları hayatı felç ederken, Queens bölgesinde kaydedilen bir görüntü felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Altyapının felç olduğu bölgede otobüsten inen bir kadın yolcu, araçtan caddeye adımını atmaz şiddetli akıntıya kapıldı ve gözden kayboldu.

ABD’nin New York City kentinde aniden bastıran şiddetli yağış ve gök gürültülü fırtına hayatı felç etti. Özellikle Queens bölgesinde dakikalar içinde yolları göle çeviren sel suları, sadece sürücülere değil, yayalara da kabusu yaşattı. Kentte yaşanan can pazarı sürerken, bir şehir içi otobüsünde kaydedilen ve sosyal medyada viral olan görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

KAPILAR AÇILDI, SEL SULARI KADINI YUTTU 

New York sokaklarında göle dönen yollarda ilerlemeye çalışan bir otobüste, pembe kıyafetli bir kadın yolcu inmek için kapıya yöneldi. Otobüsün kapılarının açılmasıyla birlikte adımını dışarı atan talihsiz kadın, caddede nehre dönen sel sularının azizliğine uğradı.

Şiddetli akıntının gücüne dayanamayarak aniden dengesini kaybeden kadın, saniyeler içinde suyun üzerinde sürüklenerek geriye doğru gözden kayboldu. Çevredeki diğer vatandaşların şaşkınlık ve korku dolu bakışları arasında akıntıya kapılan kadının o anları, otobüsün içindeki arkadaşı tarafından saniye saniye kaydedildi.

"NASIL SÜRÜKLENDİĞİNİ FARK ETMEDİM BİLE"

Arkadaşının akıntıya kapılıp gittiği anları sosyal medyada paylaşan kullanıcı, videonun üzerine "Neden böyle uçup gittiğine dair hiçbir fikrim yok, sürüklendiğini fark etmedim bile" notunu düştü. Trajikomik görüntüler kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken, şans eseri kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

NEW YORK'TA ACİL DURUM: METRO HATLARI DURDU, SEFERLER İPTAL 

Yetkililer, New York genelinde birçok bölge için ani sel uyarısı yayımlarken acil durum ekiplerini su baskınlarının yaşandığı noktalara sevk etti. Şiddetli yağış nedeniyle sadece caddeler değil, metro hatları da sular altında kaldı. Birçok metro hattında seferler durdurulurken veya büyük gecikmeler yaşanırken, ana ulaşım güzergahları geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji birimleri, New York sakinlerine zorunlu olmadıkça trafiğe ve sokağa çıkmamaları konusunda hayati uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Dünya, Son Dakika

Son Dakika ABD Otobüsten indi, saniyeler içinde akıntıya kapılarak gözden kayboldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ataşehir’de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu
Beylikdüzü’nde kafeye silahlı saldırı Beylikdüzü'nde kafeye silahlı saldırı
Unai Emery, Avrupa Ligi’ni 5. kez kazandı Unai Emery, Avrupa Ligi'ni 5. kez kazandı
İran, Hürmüz Boğazı’nda denetim altındaki sınırları açıkladı İran, Hürmüz Boğazı'nda denetim altındaki sınırları açıkladı
Manisa’daki Demirköprü Barajı’ndan Marmara Gölü’ne su aktarılacak Manisa'daki Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarılacak
Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde yeniden görev değişimi Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde yeniden görev değişimi

21:20
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı
20:43
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?
20:27
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
20:12
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
19:55
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayacak
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 21:41:05. #.0.5#
SON DAKİKA: Otobüsten indi, saniyeler içinde akıntıya kapılarak gözden kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.