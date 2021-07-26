OTOGARDA OTOMOBİLİYLE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 11 BİN 812 TL CEZA - Son Dakika

OTOGARDA OTOMOBİLİYLE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 11 BİN 812 TL CEZA

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde otogarda otomobiliyle drift yapan sürücüye 11 bin 812 TL idari para cezası uygulanırken, aracı trafikten men edildi.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde otogarda otomobiliyle drift yapan sürücüye 11 bin 812 TL idari para cezası uygulanırken, aracı trafikten men edildi. Bolvadin otogar içerisinde 24 Temmuz günü saat 22.00 sıralarında 03 AAY 867 plakalı otomobiliyle drift yapan sürücü T.D.'nin yakalanması için Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen çalışma kapsamında yakalanan T.D.'ye toplam 11 bin 812 TL idari para cezası uygulandı. Otomobil de trafikten men edilerek yediemin otoparkına çektirildi. Öte yandan T.D.'nin drift yaptığı anlar güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

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