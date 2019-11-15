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Otogarda silahlı saldırı: biri turist 3 yaralı

6 saat önce

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bulunan bir firmada çalışan bir kişiye yönelik gerçekleşen silahlı saldırıda biri turist 3 kişi yaralandı.

Otogarda silahlı saldırı: biri turist 3 yaralı, System.String[]
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bulunan bir firmada çalışan bir kişiye yönelik gerçekleşen silahlı saldırıda biri turist 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı 56 nolu peron önünde meydana geldi. Otogarda bir firmada çalışan Veysel Kınay kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, önce Veysel Kınay'a ateş eden şüpheli, sonra rastgele ateş etmeye başladı. Saldırıya uğrayan Veysel Kınay ile birlikte biri turist 2 kadın seken kurşunlardan yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli daha sonra kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

YERDE ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Saldırının gerçekleştiği noktada olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Çok sayıda boş mermi kovanının bulunduğu alana şerit çeken ekipler, yerdeki boş kovanların önce resmini çekti, ardından delil torbalarına koyarak incelemek üzere muhafaza altına aldı.

Saldırının gerçekleştiği anda orada olan Tahir Barutçu, "Karşıda çay içiyordum silah seslerine geldim. Adamın rastgele ateş ettiğini ve 3 kişinin yaralandığını gördüm. Adam daha sonra kaçarak gitmiş. 3 yaralı vardı bir tane de yabancı uyruklu bayan vardı" şeklinde anlattı.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:41 Kaynak: DHA
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki silahlı saldırıda biri turist 3 kişi yaralandı
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