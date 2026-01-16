Otokar, Romanya'ya 2 Milyar Lira Tazminat Ödeyecek

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ, Romanya'da Milli Savunma Bakanlığının şirketi C.N. Romtehnica SA (Romtehnica) ile sağlanan anlaşma kapsamında yerel üretim hazırlıklarına yönelik ara hedeflerin zamanında yerine getirilmediği iddiası ve ilk parti teslimatın geç yapılması nedeniyle söz konusu şirkete toplamda yaklaşık 2 milyar liralık tazminat ödemeyi kabul ettiğini bildirdi.

Otokar'dan, Romanya sözleşmesiyle ilgili tazminat sürecine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı.

Açıklamada, Romanya Milli Savunma Bakanlığının şirketi Romtehnica tarafından açılan 4x4 taktik tekerlekli hafif zırhlı araç alımı ihalesi kapsamında taraflar arasında anlaşma sağlandığı belirtildi.

Anlaşma çerçevesinde Romtehnica'ya ilk 278 adedi Otokar tesislerinde, kalan kısmı ise Romanya'da üretilmek üzere toplam 1.059 adet 4x4 taktik tekerlekli hafif zırhlı araç satılacağı belirtilen açıklamada, teslimatların 2025 yılının son çeyreğinden başlamak üzere 5 yıl içinde tamamlanmasının planlandığının daha önce kamuoyuna duyurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Romtehnica tarafından, Romanya'da üretilecek kısım için sözleşme takviminde yer alan yerel üretim hazırlıklarına ilişkin ara hedeflerin zamanında yerine getirilmediği iddiasıyla Otokar'a toplam 191 milyon 847 bin 899,70 Rumen leyi (güncel kurla yaklaşık 1 milyar 880 milyon lira) tutarında tazminat talebi iletildiği bildirildi.

Bu talebe ilişkin iptal davası açıldığı bilgisi verilen açıklamada, taraflar arasında müzakerelerin sürdüğü, yasal haklar saklı kalmak kaydıyla söz konusu tutarın vadesinde (bugün) ödeneceği belirtildi.

Diğer taraftan, Otokar tesislerinde üretilen ve bugüne kadar satışı tamamlanan 194 adet aracın ilk parti teslimatında yaşanan gecikme nedeniyle Romtehnica tarafından 7 milyon 295 bin 974,66 Rumen leyi (güncel kurla yaklaşık 72 milyon lira) tutarında ek tazminat talebinin de iletildiği ifade edildi.

Açıklamada, bu ödemenin de yasal haklar saklı tutularak ocak ayı içinde yapılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlgili tutarların şirketimizin 2025 yılına ilişkin sözleşme kapsamındaki hak edişlerinden mahsup yoluyla netleştirilerek giderleştirilmesi öngörülmektedir. Halihazırda yaşanan gecikme ve uyuşmazlıkların, projenin devamını da olumsuz etkileme ve ilave tazminat talebine yol açma ihtimali bulunmakla birlikte uyuşmazlıkların çözümlenerek sözleşmesel yükümlülüklerimizin ifasına devam edilmesi için çalışmalar sürmektedir.

Romtehnica'nın 17.12.2025 ve 24.12.2025 tarihlerinde tebliğ alınan ödeme taleplerinde belirtilen hususların kamuya açıklanmasının, taraflar arasında yürütülecek müzakerelerde şirketimizin meşru çıkarlarına zarar verebileceği ve taraflar arasındaki müzakere sonucuna bağlı olarak değişme ihtimali bulunan koşulların açıklanmasının yatırımcıları yanıltabileceği dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde müzakere sürecinin tamamlanmasına kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Gelinen aşamada gizlilik sağlanamayacağından erteleme koşullarının ortadan kalkması nedeniyle işbu açıklama yapılmaktadır. Sürece ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır."