Otomobil, ağaca ve aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil, ağaca ve aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

27.06.2022 23:14
Otomobil, ağaca ve aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

MERSİN'in Silifke ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin, refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarpması sonucu Kadir Gemlik öldü, 3 kişi de yaralandı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin, refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarpması sonucu Kadir Gemlik öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Kabasakallı mevkinde meydana geldi. Tolga Şifan  idaresindeki 01 RH 013 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araçtakilerden Kadir Gemlik'in öldüğü belirlendi. Yaralanan sürücü ve beraberindeki Ö.Ö. ve O.Y. ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Son dakika gündem: Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Kontrolden çıkan otomobil direğe böyle çarptı: 2 ölü, 1 yaralı Kontrolden çıkan otomobil direğe böyle çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil, ağaca ve aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:57 Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
22:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı
22:15 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü
22:05 Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı
21:44 Trabzonspor'u hüzne boğan ayrılık! Egemen Korkmaz kulüpten ayrıldı
21:38 Muhalefet Cumhurbaşkanlığı ödeneğine yapılan yüzde 40 zammı eleştirmişti! Yeni açıklama geldi: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesi kanundan çıkarılsın
21:13 Akdeniz Oyunları'nda Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ikilisi altın madalya kazandı
20:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak
20:37 Performansıyla beğeni toplayan Enes Ünal'a Juventus talip oldu
20:04 Theofanis Gekas,Akhisarspor'a geri döndü! Resmi sözleşme önümüzdeki günlerde yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 23:18:13. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobil, ağaca ve aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement