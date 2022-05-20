OTOMOBİL ALIM SATIM DOLANDIRICILIĞINDAN GÖZALTINA ALINAN 6 KİŞİ ADLİYEDE - Son Dakika
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OTOMOBİL ALIM SATIM DOLANDIRICILIĞINDAN GÖZALTINA ALINAN 6 KİŞİ ADLİYEDE

20.05.2022 12:39

KAYSERİ'de, otomobil alım satım dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ'de, otomobil alım satım dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi'nde 2 yıl önce oto galeri dükkanı açan kişilerin piyasada güven sağladıktan sonra son zamanlarda, ticari işlemlerde, çek senet alım satımında ödemeleri aksatarak usulsüzlük ve dolandırıcılık yaptığını belirledi. Polisin iş yerine yaptığı operasyonda kaçmaya çalıştıkları belirlenen R.Y. ile oğulları G.Y., A.Y. ve S.Y. yakalandı. İş yerindeki aramada 787 bin TL, 15 bin euro, bin 372 araç sözleşmesi, 107 tapu, 70 çek, ruhsatsız tabanca, ajandalar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Ekipler, soruşturma kapsamında F.K. ve O.T. adlı şüphelileri de bir süre sonra gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Yapılan araştırmada 200'e yakın kişinin mağdur edildiği, şüphelilerin yaklaşık 100 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edildi. (DHA)

OTOMOBİL ALIM SATIM DOLANDIRICILIĞINDAN GÖZALTINA ALINAN 6 KİŞİ ADLİYEDE
OTOMOBİL ALIM SATIM DOLANDIRICILIĞINDAN GÖZALTINA ALINAN 6 KİŞİ ADLİYEDE
OTOMOBİL ALIM SATIM DOLANDIRICILIĞINDAN GÖZALTINA ALINAN 6 KİŞİ ADLİYEDE
OTOMOBİL ALIM SATIM DOLANDIRICILIĞINDAN GÖZALTINA ALINAN 6 KİŞİ ADLİYEDE

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Kaynak: DHA

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