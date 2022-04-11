Son dakika... Feci kaza kamerada...Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Son dakika... Feci kaza kamerada...Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ağır yaralı

11.04.2022 10:51

Gelen son dakika haberlerine göre Feci kaza kamerada.

Feci kaza kamerada...Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ağır yaralı

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Side istikametinden Kumköy istikametine seyir halindeki Osman Akbay'ın kullandığı 07 LDT 29 plakalı otomobil, Süleyman Demirel Bulvarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan araç sürücüsü Akbay, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza anı yol kenarında bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Son dakika... Feci kaza kamerada...Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ağır yaralı
Son dakika... Feci kaza kamerada...Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ağır yaralı
Son dakika... Feci kaza kamerada...Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ağır yaralı
Son dakika... Feci kaza kamerada...Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ağır yaralı
Son dakika... Feci kaza kamerada...Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ağır yaralı
Son dakika... Feci kaza kamerada...Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ağır yaralı
Son dakika... Feci kaza kamerada...Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ağır yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Feci kaza kamerada...Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Feci kaza kamerada...Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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