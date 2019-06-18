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Otomobil aydınlatma direğine çarptı: sürücü yaralandı

25 dakika önce

ANKARA'da kontrolden çıkıp, aydınlatma direğine çarpan otomobilde sıkışan sürücü Tuncay Kaya (35), itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: sürücü yaralandı, System.String[]


ANKARA'da kontrolden çıkıp, aydınlatma direğine çarpan otomobilde sıkışan sürücü Tuncay Kaya (35), itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Tuncay Kaya yönetimindeki 06 Y 4004 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Tuncay Kaya, çelik bariyerlere çarparak duran otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla kurtarılan Kaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Atatürk Bulvarı'nın Çankaya yönü, otomobilin kaldırılmasının ardından yaklaşık yarım saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:21 Kaynak: DHA
Ankara, Tuncay Kaya, Güncel
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