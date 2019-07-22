Son Dakika Haberleri: Otomobil bagajındaki 3 ruhsatsız tabancaya 2 tutuklama
Son Dakika Güncel Haber

Otomobil bagajındaki 3 ruhsatsız tabancaya 2 tutuklama

13 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, jandarma tarafından yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan otomobilin bagajında 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Otomobil bagajındaki 3 ruhsatsız tabancaya 2 tutuklama, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, jandarma tarafından yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan otomobilin bagajında 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobildeki 2 kişi, tutuklandı.
Hilvan Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde oluşturdukları uygulama noktasında sürücüsünün hareketlerinden şüphelendiği 06 BV 2338  plakalı otomobili durdurdu.
Jandarma ekipleri, otomobilin bagajında oluşturulan gizli bölmelerde, çeşitli çap ve markalara ait 3 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait şarjör ele geçirdi.
Tabancalara el koyan jandarma, otomobilde bulunan Mehdi Y. ve Baki Y.'i gözaltına aldı.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen ikili, mahkemece tutuklandı.


Jandarma, Hilvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki otomobil, otobüs durağına daldı: 8 yaralı Dereye uçan sürücü otomobilinin üzerine çıkıp, yardım gelmesini bekledi Sokak ortasındaki eş cinayetini "otobüs kartı" detayı çözdü Eve düşen buz kütlesi çatıyı deldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 16:41:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil bagajındaki 3 ruhsatsız tabancaya 2 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]