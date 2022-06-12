Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

12.06.2022 13:05

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı Şanlıurfa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Suruç ilçesi kavşağında yaşandı. Bir otelde müdür olarak görev yapan Halil K.'nin kullandığı 32 AAS 107 plakalı Skoda marka otomobil, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun ortasında durdu. Kazada sürücü yara almazken, araçta bulunan biri kadın 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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