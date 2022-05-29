Otomobil çalan 2 şüpheli kazada yaralandı - Son Dakika
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Otomobil çalan 2 şüpheli kazada yaralandı

29.05.2022 00:45
Otomobil çalan 2 şüpheli kazada yaralandı

AYDIN'ın Germencik ilçesinden çaldıkları otomobille İzmir'in Tire ilçesine gelen 2 kişi kazada yaralandı.

AYDIN'ın Germencik ilçesinden çaldıkları otomobille İzmir'in Tire ilçesine gelen 2 kişi kazada yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinden park halindeki 09 KS 328 plakalı otomobili çalan O.Y. ve M.A., Tire'ye geldi. Çalıntı otomobille park halindeki bir araca çarparak kaçan şüpheliler ihbar üzerine polis ekiplerince takibe alındı. Polisin takibinden kurtulan çalıntı otomobilin sürücüsü, Boynuyoğun Mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Otomobildeki 2 kişi yaralanırken kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı 2 şüphelinin tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Otomobil çalan 2 şüpheli kazada yaralandı
Otomobil çalan 2 şüpheli kazada yaralandı
Otomobil çalan 2 şüpheli kazada yaralandı
Otomobil çalan 2 şüpheli kazada yaralandı
Otomobil çalan 2 şüpheli kazada yaralandı
Otomobil çalan 2 şüpheli kazada yaralandı
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Kaynak: DHA

Germencik, Polis, Aydın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil çalan 2 şüpheli kazada yaralandı - Son Dakika


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