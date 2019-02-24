Otomobil Evin Bahçesine Düştü: 2 Yaralı
1 saat önce
Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin evin bahçesine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Çorum
'un Osmancık
ilçesinde otomobilin evin bahçesine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Yaşar Özkan'ın (62) kullandığı 19 EL 908 plakalı otomobil, Yeşilçatma Mahallesi Burhan Uludağ
Caddesi'nde kaldırıma çarptıktan sonra yolun kenarındaki evin bahçesine düştü.
Eve çarparak durabilen otomobil, dik şekilde kaldı. Sürücü ile eşi Fatma Özkan
(59) yaralandı.
Vatandaşlar ve sağlık görevlerince araçtan çıkarılan Özkan çifti, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:36 Kaynak: AA
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