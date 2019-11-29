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Otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı 1 ölü, 2 yaralıBolu'da, Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde otomobil, keskin virajda karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafaya çarpıştı.

Otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı 1 ölü, 2 yaralı

Bolu'da, Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde otomobil, keskin virajda karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ramazan Alkan (56) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolunun Dereceören Köyü mevkiinde meydana geldi. Bolu yönüne giden Ramazan Alkan idaresindeki 74 BR 459 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, keskin virajda karşı yönden gelen İsmail Güngör yönetimindeki 14 LG 429 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ramazan Alkan yaşamını yitirdi. Hafif ticari aracın sürücüsü İsmail Güngör ve yanında bulunan Nevin Güngör yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Ramazan Alkan'ın cesedi ise Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ramazan Alkan'ın cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı 1 ölü, 2 yaralı

Ramazan Alkan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:24 Kaynak: DHA
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