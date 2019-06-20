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Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

2 saat önce

Hatay'ın Payas ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı, System.String[]
Hatay'ın Payas ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özkul Çolak Caddesi, Atatürk Parkı civarında meydana gelen kazada, Mustafa Özer (42) yönetimindeki 06 DYK plakalı otomobil sokaktan caddeye çıkmaya çalışan Hüseyin Genç'in (31) kullandığı 31 V 2943 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:24 Kaynak: İHA
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