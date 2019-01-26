Son Dakika Haberleri: Otomobil ile DSİ'nin Sulama Kanalına Uçan Şahıs Hayatını Kaybetti

Otomobil ile DSİ'nin Sulama Kanalına Uçan Şahıs Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Otomobil ile DSİ'nin sulama kanalına uçan şahıs hayatını kaybettiESKİŞEHİR – Eskişehir'de, polise kayıp ilanında bulunulan şahıs, Devlet Su İşleri'nin sulama kanalına düşen aracın içerisinde ölü bulundu.

Otomobil ile DSİ'nin sulama kanalına uçan şahıs hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR – Eskişehir'de, polise kayıp ilanında bulunulan şahıs, Devlet Su İşleri'nin sulama kanalına düşen aracın içerisinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, kaza Eskişehir- Alpu karayolu üzerindeki Hasanbey Mahallesi yolu üzerinde kaza meydana geldi. Mehmet Erden (37), idaresindeki 34 BHE 799 plakalı otomobil ile yol üzerinde seyri halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracıyla DSİ'ye ait sulama kanalı üzerinde bulunan köprünün giriş kısmındaki bariyerlere sol tekeriyle çarptı. Kazanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil sulama kanalına uçtu. Alınan ihbar üzerine kaza bölgesine gelen 112 Acil Sağlık, Eskişehir İtfaiyesi, AFAD ve jandarma ekipleri ters dönen aracı suyun içinden vinç yardımıyla çıkardı. Vinç yardımıyla çıkarılan araç içerinde olduğu tespit edilen Mehmet Erden'in hayatını kaybettiği belirlendi.
'Dünden beri kayıp'
Öte yandan dünden beri kayıp olduğu, 155 Polis İmdat hattına bildirilen Erden'in servis şoförü yaptığı ve evli bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:30 Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri, Eskişehir, 3. Sayfa
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