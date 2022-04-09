Son Dakika | Otomobil ile pikap çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Son Dakika | Otomobil ile pikap çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

09.04.2022 00:07

Son dakika haber: Otomobil ile pikap çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ve pikap aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi otomobil içerisinde sıkışarak yaralandı.

Otomobil ile pikap çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ve pikap aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi otomobil içerisinde sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Alikahya Mahallesi Sakıp Sabancı Köprülü Kavşağı altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.V idaresindeki 34 AKD 43 plakalı Citroen markalı otomobil ile N.A idaresindeki 41 AEL 765 plakalı Mitsubishi marka pikap kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Y.V. araç içerisinde sıkışırken durum sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye kaldırılırken polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

Son Dakika | Otomobil ile pikap çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Son Dakika | Otomobil ile pikap çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Son Dakika | Otomobil ile pikap çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Son Dakika | Otomobil ile pikap çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Son Dakika | Otomobil ile pikap çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Son Dakika | Otomobil ile pikap çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Son Dakika | Otomobil ile pikap çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Son Dakika | Otomobil ile pikap çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Son Dakika | Otomobil ile pikap çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

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Münir Karaloğlu, Otomobil, Kocaeli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Otomobil ile pikap çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika


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