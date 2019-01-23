Otomobil Kanala Devrildi: 2 Yaralı
11 dakika önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu meydan gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı.
Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu meydan gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Adnan Menderes
Bulvarı üzeri 741 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şekip Başkaya yönetimindeki 48 GY 662 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobili halatlar ile bağladıktan sonra araç içinde bulunan sürücü Şekip ile Münevver Başkaya'yı araçtan çıkardı. Yaralılara sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Kanala devrilen otomobil, itfaiye ve çekişi yardımıyla çıkarıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:37 Kaynak: İHA
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