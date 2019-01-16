Otomobil Manava Daldı, Sürücü Aracını Bırakıp Kaçtı
1 saat önce
Otomobil manava daldı, sürücü aracını bırakıp kaçtıADANA - Adana'da kontrolden çıkan bir otomobilin manava daldığı kaza ucuz atlatılırken, kazanın ardından sürücü aracını bırakıp kaçtı.
Otomobil manava daldı, sürücü aracını bırakıp kaçtı
ADANA - Adana
'da kontrolden çıkan bir otomobilin manava daldığı kaza ucuz atlatılırken, kazanın ardından sürücü aracını bırakıp kaçtı.
Kaza, Yüreğir
ilçesi Dervişler Mahallesi Kozan
Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 LJ 019 plakalı otomobil kontrolden çıkınca bir manava çarptı. İsmi öğrenilemeyen sürücüsü ise kaza sonrasında araçtan çıkıp koşarak olay yerinden ayrıldı. Kazada yaralanan olmadı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobil içerisinde inceleme yaptı. Aracın şoför kısmında bir tane boş ve bir tane dolu bira şişesi bulundu. Polis
kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:43 Kaynak: İHA
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