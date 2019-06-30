Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
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Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

56 dakika önce

Kilis'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kilis'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet İhsan Sidal'ın kullandığı 27 BGZ 08 plakalı otomobil, Kilis- Gaziantep kara yolu Seve Barajı yakınlarında yolda bulunan taşa çarparak şarampole devrildi.
Kazada, Batuhan Sidal, Zeliha Sidal ve Gökhan Sidal yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Mehmet İhsan Sidal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ev taşımak amacıyla Kilis'e doğru geliyorduk. Önümde taş parçası vardı ve ne olduğunu anlamadan araç takla attı." dedi.
Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:20 Kaynak: AA
Gaziantep, Mehmet İhsan, Kilis, Güncel
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