Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

6 saat önce

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi, kazada 5 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı, System.String[]

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Sürgü Mahallesi baraj yolu mevkisinde meydana geldi. İsmet Beke yönetimindeki 07 MGA 23 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, sürücü İsmet Beke ile otomobildeki Oktay ile Melahat Artuç, Şükran Beke ve Hüseyin Durusu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan 5 yaralı, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.


Doğanşehir, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:14 Kaynak: DHA
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