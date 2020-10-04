Otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalına düştü.

Kaza, ilçeye bağlı Ören Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Zonguldak'tan Ereğli ilçesi istikametine seyir eden Erdal Y. (40) idaresindeki 78 SS 040 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına düştü. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken, savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK