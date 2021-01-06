Otomobil su kanalına uçtu - Son Dakika

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobil yoldan çıkarak su kanalına uçtu.

Olay, sabah Muratlı- Büyükkarıştıran karayolu yağ fabrikası önünde meydana geldi. İddiaya göre, Büyükkarıştıran istikametinden Muratlı yönüne seyir halindeki Okan Y. idaresindeki 59 ADM 771 plakalı otomobil, sürücünün bir anlık dikkatsizliği ve kaygan zeminin tesiriyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına uçtu. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Su kanalına düşen otomobil kurtarıcı yardımı ile kanaldan çıkarıldı. - TEKİRDAĞ