Otomobil sürücüsü Enes ile avukat Cemre'nin öldüğü kaza kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil sürücüsü Enes ile avukat Cemre'nin öldüğü kaza kamerada - Son Dakika

Otomobil sürücüsü Enes ile avukat Cemre'nin öldüğü kaza kamerada

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin, halk otobüsüne çarptığı, sürücü Enes Duman (23) ile yanındaki avukat Cemre Parmaksız'ın (25) yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Otomobil sürücüsü Enes ile avukat Cemre'nin öldüğü kaza kamerada, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin, halk otobüsüne çarptığı, sürücü Enes Duman (23) ile yanındaki avukat Cemre Parmaksız'ın (25) yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Halk otobüsünün kamerasına yansıyan görüntülerde, karşı yönden gelen otomobilin, otobüse çarptığı anlar yer aldı.

Kaza, önceki gün, Eskişehir- Seyitgazi yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Eskişehir Barosu'na kayıtlı avukat Cemre Parmaksız, Enes Duman ile birlikte H Tipi Cezaevi'nde yatan müvekkiliyle görüşmek için yola çıktı. Duman'ın kullandığı 26 FF 528 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Mesut K. yönetimindeki 26 E 2804 plakalı halk otobüsüne çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan Duman ve Parmaksız, sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cemre Parmaksız, memleketi Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Enes Duman ise Eskişehir'de toprağa verildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan halk otobüsü sürücüsü Mesut K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Enes Duman ve avukat Cemre Parmaksız'ın hayatını kaybettiği kazanın, halk otobüsü kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Aracın şoför bölümünde yer alan kamera kayıtlarına göre, Mesut K., kendi şeridinde yaklaşık 60 kilometre hızla ilerlerken, karşı yönden gelen Enes Duman'ın kullandığı otomobil, otobüse çarpıyor. Kaza sırasında halk otobüsü sürücüsü Mesut K.'nin, patlayan ön cam parçalarından etkilendiği ardından da aracı durdurup, indiği görülüyor.


Enes Duman, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:08 Kaynak: DHA
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