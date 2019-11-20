Son Dakika Haberleri: Otomobil takla attı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil takla attı: 1 yaralı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta yol kenarındaki araziye yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı.

Otomobil takla attı: 1 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta yol kenarındaki araziye yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat ilçesi Avşar Mahallesi Sır Barajı kıyısında meydana geldi. 34 NC 3025 plakalı otomobilin sürücüsü Soner E. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle yol kenarındaki araziye yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Yaralını hayati tehlikesi bulunmazken otomobilde maddi zarar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Onikişubat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:38 Kaynak: İHA
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