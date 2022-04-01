Otomobil takla attı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil takla attı

01.04.2022 15:30
Otomobil takla attı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Abdurrahman Mercan idaresindeki 44 HS 904 plakalı otomobil Aktoprak köyü yol kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil karşı şeride geçerek ters döndü.

Kazada otomobil sürücüsü Abdurrahman Mercan yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Otomobil takla attı

YORUMLAR
500
Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 2 yaralı Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 2 yaralı Gölbaşı ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu Gölbaşı ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu

Adıyaman, Otomobil, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil takla attı - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Hamile hemşireye şiddet uygulayan adamdan akıl almaz savunma: Vursaydım çocuğu düşürürdü
15:27 Eli cebinde mayın tekmeledi! Ukrayna askerinin o görüntüleri gündem oldu
15:24 Yetkililer İstanbulluları uyardı! Mammatus bulutları fırtına getiriyor
15:07 TFF, kulüplerin menajerlere ne kadar ödeme yaptığını açıkladı!
15:02 Masözün 1 Nisan şakası böyle olur: "Cinsel organını büyütmek isteyen arasın" dedi, duyan aradı
14:56 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan uyarı: Sıradaki salgının arbovirüslerden olması çok büyük ihtimal
14:56 Bahar Candan, kendisinden yaşça büyük adamla öpüşürken yakalandı
14:41 Bakan Kirişçi açıkladı: Çiftçiye 890 milyon 642 bin TL'lik destek ödemesi bugün hesaplara yatacak
14:40 Sağlık Bakan Koca: Sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli sayılacak
08:39 Japonya'da reşit olma yaşı 20'den 18 düşürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 15:36:25. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobil takla attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement