Son Dakika Haberleri: Otomobil tarım aracına çarptı: 2 yaralı
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Otomobil tarım aracına çarptı: 2 yaralı

28 dakika önce

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde otomobil, yol kenarında duran ve 'patpat' olarak bilinen tarım aracına çarptı.

Otomobil tarım aracına çarptı: 2 yaralı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde otomobil, yol kenarında duran ve 'patpat' olarak bilinen tarım aracına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Çelikhan- Adıyaman Karayolu'nun 2'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Erdem'in kullandığı 44 FJ 196 plakalı otomobil, yol kenarında duraklama yapan Abuzer Ünal'a ait patpata arkadan çarptı. Kazada yaralanan Mehmet Erdem ve Abuzer Ünal, ambulanslarla Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Abuzer Ünal, hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


Adıyaman, Çelikhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:53 Kaynak: DHA
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