Otomobil Tarlaya Uçtu: 5 Yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı istikametinden Domaniç istikametine gitmekte olan Talip Okumuş'un kullandığı 43 AAJ 343 plakalı otomobil, Domaniç-Tavşanlı karayolunun Kantar mevkii yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu. Kazada sürücü Talip Okumuş, Havva Okumuş, Samet Okumuş, İhsan Aşkın ve Kadriye Aşkın yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



(Tamer Yiğit/İHA)

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