OTOMOBİL TARLAYA UÇUP AĞACA ÇARPTI: 3 YARALI - Son Dakika

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin tarlaya uçarak ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, D-100 yolu Erenler Bekirpaşa kavşağı mevkiinde meydana geldi. Emre Bozkurt idaresindeki 34 DUN 839 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçup ağaca çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Kaza nedeniyle şoka giren 2 kişi, polis ve itfaiye erlerinin isimlerini sorması üzerine hatırlamadıklarını belirtti. Yaralanan 3 kişi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.