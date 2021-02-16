Otomobil tırın altına girdi: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil tırın altına girdi: 3 yaralı
16.02.2021 21:58
Kayseri-Sivas karayolunda otomobilin tırın altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kayseri- Sivas karayolunda otomobilin tırın altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Sarıoğlan ilçesine bağlı Sultanhanı mevkiinde H.A. yönetimindeki 38 DL 637 plakalı Hyundai marka otomobil, 33 FA 948 plakalı İ.Ö.'nün sürücüsü olduğu tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından hurdaya dönen otomobilden çıkartılan sürücü ile birlikte S.T. ve İ.A. ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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