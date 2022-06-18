Otomobil tramvay hattına uçtu, çarptığı ağaç olası faciayı önledi

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tramvay hattına uçtu. Otomobilin tramvay hattı ile bisiklet yolu arasındaki bir ağaca çarpması, olası facianın önüne geçti. Kazada yaralanan sürücünün süratli ve alkollü olduğu öne sürüldü.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi Karşıyaka Nikah Sarayı yakınında meydana geldi. H.Ö. yönetimindeki 06 CDY 748 plakalı otomobil, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra tramvay hattına uçtu. Otomobil yaklaşık 150 metre sevrulurken, tramvay hattı ile bisiklet yolu arasında bulunan bir ağaç olası facianın önüne geçti. Bisiklet yolundakiler, otomobilin ağaca çarparak durması sonucu kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan ve alkollü olduğu iddia edilen H.Ö.'yü bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan H.Ö., hastaneye kaldırıldı. Tramvay hattındaki otomobilin çekici tarafından kaldırılmasıyla, aksayan seferler normale döndü.Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.