Son Dakika Haberleri: Otomobil Yayaya Böyle Çarptı

Otomobil Yayaya Böyle Çarptı

1 saat önce

Otomobil yayaya böyle çarptıANKARA - Ankara'nın Güdül İlçesinde otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobil yayaya böyle çarptı

ANKARA - Ankara'nın Güdül İlçesinde otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Güdül İlçesinde meydana gelen kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Kaza sonucu yaya feci şekilde savruldu. Kazayı gören vatandaşlar yaralı durumdaki yayanın yardımına koştu. Kazaya karışan otomobilin de durduğu görüldü. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:20 Kaynak: İHA
Ankara, Güdül, 3. Sayfa
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