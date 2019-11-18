Son Dakika Haberleri: Otomobilin camını tüfekle kırıp, cep telefonunu gasbettiler
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Otomobilin camını tüfekle kırıp, cep telefonunu gasbettiler

6 saat önce

ANTALYA'da, üniversiteli Ramazan A.'nın park etmek istediği otomobilinin camını tüfeğin arka kısmıyla kıran 2 kişi, ön koltuktaki cep telefonunu gasbedip, kaçtı.

Otomobilin camını tüfekle kırıp, cep telefonunu gasbettiler, System.String[]

ANTALYA'da, üniversiteli Ramazan A.'nın park etmek istediği otomobilinin camını tüfeğin arka kısmıyla kıran 2 kişi, ön koltuktaki cep telefonunu gasbedip, kaçtı.

Olay, saat 00.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Ramazan A., evinin önüne geldiği 07 ABR 018 plakalı otomobilini park etmek için durdurdu. Bu sırada plakası öğrenilemeyen araçla sokağa giren 3 kişi, Ramazan A.'nın otomobilinin yanında durdu. Araçtan inen 2 kişi, Ramazan A.'nın otomobilinin camlarına ellerindeki tüfeklerin arka kısımlarıyla vurmaya başladı. İkili, aracın kırılan sağ ön kapı camından koltuktaki cep telefonunu gasbetti. Bu sırada Ramazan A.'nın bağırması üzerine 2 kişi, ellerindeki silahla havaya ateş etti. Kendi araçlarına binen ikili, olay yerinden uzaklaştı. Silah sesini duyan gencin ailesi ve komşuları, sokağa gelerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, Ramazan A.'nın ifadesine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.


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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:03 Kaynak: DHA
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