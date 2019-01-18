Otomobilin Çarptığı Fabrikası İşçisi Kadın Öldü

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan tekstil işçisi Leyla Kurtboğan'a (44), öğretmen Gizem A.'nın kullandığı otomobil çarptı.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan tekstil işçisi Leyla Kurtboğan'a (44), öğretmen Gizem A.'nın kullandığı otomobil çarptı. Kurtboğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Kaza, sabah saatlerinde Saray ilçesi Büyükyoncalı Karayolu üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen, bir tekstil fabrikasında çalışan Leyla Kurtboğan'a, Gizem A.'nın kullandığı 59 RN 565 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Kurtboğan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Öğretmen olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Gizem A. gözaltına alındı.



- Tekirdağ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Sel Sularına Gömülen Araçtaki 2 Kişinin Kepçeyle Kurtarılma Anı Kameralara Yansıdı

Elon Musk'ın Şirketi Tesla Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak

Merkez Bankası: 33,7 Milyar TL'lik Kar Payı Avansının Dağıtımına Başlandı

Rus Ordusu ve YPG/PKK'nın Münbiç'te Ortak Devriye Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı