Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Fabrikası İşçisi Kadın Öldü

Otomobilin Çarptığı Fabrikası İşçisi Kadın Öldü

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan tekstil işçisi Leyla Kurtboğan'a (44), öğretmen Gizem A.'nın kullandığı otomobil çarptı.

Otomobilin Çarptığı Fabrikası İşçisi Kadın Öldü, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan tekstil işçisi Leyla Kurtboğan'a (44), öğretmen Gizem A.'nın kullandığı otomobil çarptı. Kurtboğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Saray ilçesi Büyükyoncalı Karayolu üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen, bir tekstil fabrikasında çalışan Leyla Kurtboğan'a, Gizem A.'nın kullandığı 59 RN 565 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Kurtboğan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Öğretmen olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Gizem A. gözaltına alındı.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:44 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Saray, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sel Sularına Gömülen Araçtaki 2 Kişinin Kepçeyle Kurtarılma Anı Kameralara Yansıdı Elon Musk'ın Şirketi Tesla Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak

Merkez Bankası: 33,7 Milyar TL'lik Kar Payı Avansının Dağıtımına Başlandı Rus Ordusu ve YPG/PKK'nın Münbiç'te Ortak Devriye Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 17:20:43. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Fabrikası İşçisi Kadın Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]