Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü; kaza anı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü; kaza anı kamerada

07.07.2022 20:02
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü; kaza anı kamerada

BARTIN'ın Kozcağız beldesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü emekli öğretmen Mehmet Acıbal (70) hayatını kaybetti.

BARTIN'ın Kozcağız beldesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü emekli öğretmen Mehmet Acıbal (70) hayatını kaybetti.

Kaza saat 19.00 sıralarında Kozcağız beldesi girişinde meydana geldi. Bartın istikametine giden K.Ö. yönetimindeki 34 DRL 36 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet Acıbal yönetimindeki 74 AAC 302 plakalı motosiklete çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Acıbal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Otomobil sürücü K.Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emekli öğretmen Mehmet Acıbal'ın yakınları sinir krizleri geçirdi. Kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.


YORUMLAR
500
Bartın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü emekli öğretmen hayatını kaybetti Bartın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü emekli öğretmen hayatını kaybetti Bartın'da bir kişiyi telefonla 2 milyon lira dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı Bartın'da bir kişiyi telefonla 2 milyon lira dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Kaynak: DHA

Kozcağız, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü; kaza anı kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:15 Üçüncü kez kansere yakalanan sanatçı Özkan Uğur'dan sevindiren haber geldi! Ağustos'ta konserlerine başlayacak
20:10 Uyuşturulduktan sonra öldürülen oğlunun mezarına toprak atan baba yürek burktu
19:59 Eski çalışan alacak- verecek meselesi yüzünden patronunu öldürdü
19:48 Kadir Şeker'in tahliyesine Özgür Duran'ın annesinden tepki: Bu kararda adalet yoktur
19:46 Mehmet Özhaseki, Mustafa Ceceli'yle arasında geçen konuşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı: Hacdayım ama tavaf edemiyorum
19:44 Kadir Şeker, cezaevi çıkışı ailesiyle hasret giderdi! O anlar kameraya yansıdı
19:42 Barbra Banda, kanında testosteron seviyesinin yüksek çıkması nedeniyle Afrika Kupası'nda yer alamayacak
19:06 Kadınlar hamile kalmak için işte bu ilginç yönteme başvuruyor
18:44 17 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'la sözleşme aşamasında
18:20 Fenerbahçe'den espri Instagram paylaşımı! Taraftarı mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 20:22:27. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü; kaza anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement