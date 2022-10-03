Kaza, dün akşam saatlerinde İsmet İnönü 1 Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bir otomobil caddenin sol şeridinde ilerleyen ve 2 kişinin bindiği elektrikli scootera çarptı. Çarpmanın etkisiyle scooterdan düşen 2 kişi yaralanırken, hem otomobilde hem de scooterda maddi hasar oluştu. Cadde üzerinde işleyen trafikte bir süre sıkışıklık yaşandı.

Kaynak: İHA

İsmet İnönü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobilin çarptığı scooterda bulunan 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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