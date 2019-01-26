Otomobilin Çarptığı Ticari Taksi Kaldırıma Savruldu: 1 Yaralı
1 saat önce
Otomobilin çarptığı ticari taksi kaldırıma savruldu: 1 yaralıMALATYA - Malatya'da otomobilin çarptığı ticari taksi kaldırıma savruldu.
Otomobilin çarptığı ticari taksi kaldırıma savruldu: 1 yaralı
MALATYA - Malatya
'da otomobilin çarptığı ticari taksi kaldırıma savruldu. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza,sabaha karşı Atatürk Caddesi
üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Kanalboyu istikametinden gelen B.A. yönetimindeki 44 T 0077 plakalı ticari taksiye Kışla Caddesi
istikametinden gelerek Mehmet Buyruk
Caddesi istikametine seyir halinde olan O.G. idaresindeki 34 FT 6204 plakalı otomobil Anıt Kavşak içerisinde çarptı.Kazada B.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:46 Kaynak: İHA
Arkadaşının Mezarı Başına Giden Genç, 112'yi Arayıp İntihar Etti
Hatay'da Bir Binanın Kazan Dairesinde Patlama Meydana Geldi! Ölü ve Yaralılar Var
Tuvaletini Yapmak İçin Gittiği Nehre Düştü, Cesedine 12 Gün Sonra Ulaşıldı
Kaçarak Evlenen Kızının, Kocasından Şiddet Görmesini Sindiremeyen Baba, Dehşet Saçtı! Ölü ve Yaralılar Var