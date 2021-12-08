Otomobilin çarptığı trafik polisi ağır şekilde yaralandı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı trafik polisi ağır şekilde yaralandı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobilin çarptığı trafik polisi ağır şekilde yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Nazilli Belediye meydanındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Caddesi'nden belediye istikametine seyir halinde olan G.S. yönetimindeki 20 R 4434 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün fren yerine, gaz pedalına basması üzerine hızla ilerleyerek, önce kavşakta görevli trafik polisi M.B'ye, ardından kaldırıma çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin çarpması sonucu ağır şekilde yaralanan polis memuru M.B. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen kadın sürücü G.S. polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.