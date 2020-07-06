Otomobilin keçi sürüsüne daldı: 1 yaralı, 22 keçi öldü - Son Dakika

Otomobilin keçi sürüsüne daldı: 1 yaralı, 22 keçi öldü

Otomobilin keçi sürüsüne daldı: 1 yaralı, 22 keçi öldüAhmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan keçi sürüsünün arasına daldı.

Otomobilin keçi sürüsüne daldı: 1 yaralı, 22 keçi öldü

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan Beşiktaş'a N'Sakala sitemi: Aklını çeldiler
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan keçi sürüsünün arasına daldı. Kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı, 22 keçi ise öldü.

Kaza gece saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı Çöplü köyünde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 35 PL 391 plakalı otomobil, karayolundan karşıya geçen küçükbaş hayvan sürüsünün arasına daldı. Kazada otomobilde bulunan Ayşe D. yaralandı, 22 keçi ise öldü. Yaralı Ayşe D., olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Gölbaşı Devklet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Keçi sürüsü sahibi Mehmet Çalışkan, araçların köy içinden geçen karayolundan çok hızlı gittiğini öne sürerek yetkililerden önlem almalarını istedi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 04:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobilin keçi sürüsüne daldı: 1 yaralı, 22 keçi öldü - Son Dakika

Son Dakika

16:42 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı 16:08 65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü 15:18 Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor 15:15 4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:52 Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 12:00 İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü 11:02 Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
00:13
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
23:41
Türkiye'de koronavirüs hastalarının yüzde 88'i iyileşti
23:11
İkinci dalga paniği yaşayan İspanya'da tehlike çanları çalıyor! 2 günde 270 bin kişi karantinaya alındı
20:24
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
20:01
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
19:40
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
19:09
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
18:35
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
17:44
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
16:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 05:22:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobilin keçi sürüsüne daldı: 1 yaralı, 22 keçi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]