Otomobilin motoruna giren tilki kurtarıldı - Son Dakika

BARTIN merkeze bağlı Kozcağız beldesinde tilki, sürücüsünün kendisine çarpmamak için durdurduğu otomobilin motor kısmına girdi. Tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kozcağız yolunda dün gece hareket halindeki otomobilin sürücüsü, önüne çıkan tilkiye çarpmamak için durdu. Bu sırada tilki, aracın motor kısmına girdi. Ancak durumu far etmeyen sürücü, beldeye geldiğinde motordan gelen sesleri duyup kontrol etti. Tilkiyi gören sürücü, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, hayvan yakalama aparatı ile tilkiyi aracın motor kısmından çıkardı. Tilki kaçarak gözden uzaklaştı.

- Bartın