Son Dakika Haberleri: Otomobilinde Başından Vurulmuş Halde Bulundu

Otomobilinde Başından Vurulmuş Halde Bulundu

2 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi, otomobilinin içerisinde başından tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Otomobilinde Başından Vurulmuş Halde Bulundu, System.String[]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi, otomobilinin içerisinde başından tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Kışlalar Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde park halinde duran bir otomobildeki kişiyi hareketsiz halde kanlar içinde gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi.

112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobil içerisinde yatan şahsın başından tüfekle vurularak öldüğünü belirledi. Polis tarafından yapılan araştırmada otomobilde ölü halde bulunan şahsın 33 yaşındaki Ahmet Ertosun olduğu tespit edildi. Silaha kriminal inceleme için el konuldu.

Ahmet Ertosun'un cesedi, yapılan ilk incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:03 Kaynak: İHA

Atatürk Caddesi, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Samsunda Feci Trafik Kazası! 1 Can Gitti, Görevliler, Yaralılar İçin Zamana Karşı Yarıştılar Öfkeli Adam, Arabasına Çarpan Sürücüyü Yumruk Darbeleriyle Bayılttı

Ordu'da Belediyenin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu Yalova'da Düzenlenen Fuhuş Operasyonunda 30 Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 12:37:21. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilinde Başından Vurulmuş Halde Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]