Bursa'da iş insanına akılalmaz tuzak: Patlayan lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL'sini çaldılar - Son Dakika

Bursa'da iş insanına akılalmaz tuzak: Patlayan lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL'sini çaldılar

12.01.2021 11:06

Bursa'da inşaat firması sahibi Osman K.'nın arsa satışından aldığı 1 milyon 600 bin TL'yi koyduğu çanta, otomobilinin patlayan lastiğini değiştirmek isterken çalındı. Polis ekipleri, iş insanın otomobilinin lastiğine özel yapım çivi batırıldığını ve bir başka araç tarafından takip edildiğini belirledi.

İnşaat firması sahibi Osman K., Nilüfer ilçesindeki arsasını 1 milyon 600 bin TL'ye sattı. Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü'nde teslim aldığı parayı çantaya koyan Osman K., beraberine arkadaşı C.P.'yi (49) de alıp, bankaya gitmek için otomobiliyle yola çıktı. Ancak Ata Bulvarı'na geldiklerinde otomobilin lastiği patladı.

Bursa'da iş insanına akılalmaz tuzak: Patlayan lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL'sini çaldılar

ÇANTAYI BULAMAYINCA POLİSİ ARADI

Osman K. ve C.P., patlayan lastiği yedek lastik ile değiştirdi. Osman K. yeniden otomobile bindiğinde 1 milyon 600 bin TL'nin bulunduğu çantanın otomobilde olmadığını fark etti. Yaptığı aramalara rağmen çantasını bulamayan Osman K., polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bursa'da iş insanına akılalmaz tuzak: Patlayan lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL'sini çaldılar

LASTİĞE ÖZEL YAPIM ÇİVİ BATIRILMIŞ

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede otomobilin lastiğine özel yapım çivi batırıldığını belirledi. Otomobil lastiğinin patladığı noktanın, güvenlik kameralarının açısı dışında kaldığını tespit eden ekipler, MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde Osman K.'nin otomobilinin başka bir otomobil tarafından takip edildiği ortaya çıktı.

Bursa'da iş insanına akılalmaz tuzak: Patlayan lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL'sini çaldılar

TAKİPTE KULLANILAN OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Yapılan kısa süreli çalışma sonunda ise takipte kullanılan otomobil, Küçük Sanayi Sitesi'nde terk edilmiş olarak bulundu. Otomobile 200 metre mesafede ise parçalanmış bir cep telefonu bulundu. Telefonu incelemeye alan polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek, yakalamak için çalışma yapıyor.

Bursa'da iş insanına akılalmaz tuzak: Patlayan lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL'sini çaldılar

Türk Lirası, Otomobil, İnşaat, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da iş insanına akılalmaz tuzak: Patlayan lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL'sini çaldılar - Son Dakika


YORUMLAR (3)
  • halilibo: özel yapım çivi nasıl oluyor acep saatlimi çiviyi ayarlıyon 10 dakıka sonramı bat diyon nasıl oluyor Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • hayat: işte devlete vergi ödememek için banka üzerinden işlem yapmayan 'hayırsever' iş adamlarımızın sonu böyle hüsran oluyor Cevap Yaz 33 13 Yayından Kaldır
  • muro: tapuda parayı elden aldıgında da devlet raiç bedel üzerinden vergisini alıyor. devlet alacagını kaçırmaz. 27 5 Yayından Kaldır

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