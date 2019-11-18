Otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü kaçtı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Orhan Yavuklu (40) yaşamını yitirdi. Jandarma, kazanın ardından kaçan sürücüyü arıyor.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Eyüp Nebi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Orhan Yavuklu'ya, plakası henüz belirlenemeyen otomobilin sürücüsü çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Yavuklu'yu görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Yavuklu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yavuklu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazanın ardından kimliği belirlenemeyen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.