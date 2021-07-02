Otomobil ile kamyonet çarpıştı, mobilya yüklü kamyonet yan yatıp sürüklendi - Son Dakika

Otomobil ile kamyonet çarpıştı, mobilya yüklü kamyonet yan yatıp sürüklendi

Otomobil ile kamyonet çarpıştı, mobilya yüklü kamyonet yan yatıp sürüklendi Burdur-Antalya Karayolu üzerinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı, mobilya yüklü kamyonet yan yatıp sürüklendi BURDUR - Burdur- Antalya Karayolu üzerinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Burdur - Antalya Karayolu, Eren Ardıç mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burdur'dan Antalya yönüne giden Nazım Bahşi yönetimindeki 07 AOB 92 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Hüseyin Aksu'nun kullandığı mobilya yüklü 20 V 1924 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet yan yatarak sürüklenirken otomobilde yolcu olarak bulunan Ferhat Özbengi ile kamyonet sürücüsü Hüseyin Aksu, kamyonette yolcu olarak bulunan Nuray Altınkurt ve Seval Karakoç yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. . Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalelerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi ve Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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